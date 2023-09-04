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Владимир Федотов признался, что его огорчают поздние трансферы ЦСКА

04 Сентября 2023 • 16:13 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Крылья Советов
16.09 14:00

Наставник московского ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос о трансферной кампании клуба.

«Конечно, огорчает, что второй сезон трансферы происходят к 7-8 туру.  Потому что на игроков стартового состава ложатся серьезные нагрузки. Это мешает команде показывать стабильную игру», — приводит слова Федотова портал «РБ Спорт».

После семи туров ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 11 очков.

Следующую игру команда Федотова проведет 16 сентября против «Крыльев Советов».

Напомним, с 4 по 12 сентября пройдет сбор российской национальной команды.

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ЦСКА Москва Владимир Федотов
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