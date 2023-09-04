Владимир Федотов признался, что его огорчают поздние трансферы ЦСКА

Наставник московского ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос о трансферной кампании клуба.
«Конечно, огорчает, что второй сезон трансферы происходят к 7-8 туру. Потому что на игроков стартового состава ложатся серьезные нагрузки. Это мешает команде показывать стабильную игру», — приводит слова Федотова портал «РБ Спорт».
После семи туров ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 11 очков.
Следующую игру команда Федотова проведет 16 сентября против «Крыльев Советов».
Напомним, с 4 по 12 сентября пройдет сбор российской национальной команды.
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