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Набиуллин: «О завершении карьеры пока не думаю»

04 Сентября 2023 • 16:12 Комментировать
Рубин
...
Зенит
17.09 16:30

Бывший защитник «Зенита» и «Рубина» Эльмир Набиуллин, находящийся сейчас в статусе свободного агента, высказался о своём будущем.

28-летний футболист признался, что о завершении карьеры он пока не задумывается и рассчитывает найти новый клуб до конца летнего трансферного окна.

«О завершении карьеры пока не думаю. Пока ещё трансферное окно открыто, я в ожидании, в поисках. Предложения есть, пока обдумываю, пока время есть ещё», — приводит слова Набиуллина «РБ Спорт».

Напомним, в прошлом сезоне Набиуллин выступал за «Пари НН» и «Рубин». В составах этих клубов защитник провёл в общей сложности 16 матчей, не отметившись в них результативными действиями. Отметим, что с 2018 по 2019 год футболист защищал цвета «Зенита», в составе которого успел стать чемпионом России.  

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Эльмир Набиуллин
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