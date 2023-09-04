​Акинфеев после ничьей с «Зенитом» попросил отдать его награду арбитру Кукуяну

В воскресенье в матче седьмого тура Премьер-лиги ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью со счётом 1:1. Лучшим игроком поединка был признан вратарь Игорь Акинфеев. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», капитан ЦСКА попросил передать его награду арбитру Павлу Кукуяну.

Акинфеев был недоволен тем, что Кукуян в концовке игры назначил угловой удар, хотя боковой арбитр показывал на удар от ворот (при этом, вероятно, главный рефери был прав). Затем «Зенит» заработал ещё одно стандартное положение, после которого сравнял счёт. После этого Акинфеев донёс до Кукуяна свои претензии, а Кукуян, в свою очередь, предъявил претензии боковому судье.