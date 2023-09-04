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Агент: «Сложно сказать, когда Кайо вернётся на поле»

04 Сентября 2023 • 15:37 Комментировать
Ахмат
...
Краснодар
16.09 16:30

Нето Хеновес, агент защитника «Краснодара» Кайо, рассказал о восстановлении своего клиента после травмы, которую он получил в матче шестого тура РПЛ против «Факела» (0:0).

«Сейчас сложно сказать, когда Кайо вернётся на поле. Травма не серьёзная, но за остальными подробностями обратитесь в клуб», — цитирует агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне 27-летний Кайо провёл за «Краснодар» семь матчей, в которых забил один гол. В ближайшем восьмом туре РПЛ «быки» встретятся с «Ахматом». Эта игра состоится 16 сентября и начнётся она в 16:30 по московскому времени.

Отметим, что на данный момент «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу российского чемпионата, опережая своих ближайших преследователей на три очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Нето Хеновес Кайо Панталеао
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