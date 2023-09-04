Тунисский защитник Грам может перейти в «Зенит»

Защитник тунисского клуба «Сфаксьен» Алаа Грам может продолжить карьеру в «Зените». Об этом сообщает Ettachkila.

По информации источника, петербургский клуб уже вступил в переговоры по возможному трансферу 22-летнего игрока.

В текущем сезоне Грам провёл за «Сфаксьен» три матча, в которых отметился одним забитым голом. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Туниса в 800 тысяч евро.

После семи туров нынешнего розыгрыша чемпионата России «Зенит» занимает четвёртое место в турнирной таблице, имея в своём активе 14 набранных очков. От первого «Краснодара» «сине-бело-голубые» отстают на три балла.