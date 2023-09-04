Бывший главный тренер и спортивный директор волгоградского «Ротора» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился своими мыслями по мотивам матча 7-го тура РПЛ ЦСКА – «Зенит» (1:1).

- Эту игру действительно многие ждали, встречались первая и вторая команды по итогам прошлого чемпионата. Зрителей на стадион пришло много, но немножко расстроило, что всё-таки не было аншлага, в отличие от матча «Краснодар» – «Спартак».

Доукомплектование команд ещё продолжается, но на сегодняшний день ЦСКА и «Зенит» находятся на разных полюсах в этом плане. К «армейцам» новички начали идти только в последнее время, и ещё идут обсуждения по нескольким игрокам. С кем-то, кого вели, не получалось то ли из-за невозможности оплаты, то ли из каких-то рекомендаций, то ли там были спекуляции, и информацию про ЦСКА вбрасывали, чтобы преподносить альтернативу: футболист идёт или туда, или в Европу. Надо снять шляпу перед Федотовым и всем тренерским штабом ЦСКА за то, что они набирают сейчас очки с дефицитным ресурсом, ведут такую отчаянную борьбу в каждом матче. Да, где-то лучше, где-то хуже, но не опускаются ниже того уровня, который должен быть у СЦКА.

Что показал вчерашний матч? Конечно, «армейцы» понимали, что им очень трудно будет играть против «Зенита» с позиции силы. Быстрый гол в этой ситуации помог ЦСКА. А будь Чалов поудачливей в середине второго тайма, когда у него была убойная позиция и когда он не реализовал свой момент, питерцы при счёте 2:0 могли уже и не отыграться… Знаете, кажется, что сейчас «Зенит» по составу представляет собой футбольную команду БРИКС. Всю игру питерцев определяют бразильцы, которые обычно показывают достойный уровень, но если у них что-то не получается, они начинают злиться, психовать, провоцировать конфликты и так далее.

Как раз это вылилось в две серьёзные стычки в конце матча, и здесь нужно отдать должное Кукуяну за то, как он во всём разобрался. Я с замиранием сердца смотрел, какие решения примет арбитр. И он поступил абсолютно верно, не став раздавать красные карточки и не испортив матч. Кукуян правильно расценил, что потолкались, поговорили, и ничего страшного. Если бы был другой судья, он мог бы, как у нас говорят, поплыть, достать шашку и начать ею размахивать в разные стороны. Можно смело отдать пальму первенства Кукуяну в том плане, что он лучший арбитр стартового отрезка РПЛ.

По Марио Фернандесу. Как тогда не было до конца понятно, что первично, а что вторично, так и сейчас. То ли Марио вступил в переговоры с «Зенитом» уже после отказа ЦСКА подписывать с ним контракт, то ли это была спекуляция, чтобы за счет информации про ЦСКА поднять зарплату Фернандеса в «Зенита» и выплаты для агента. Я склоняюсь к первому варианту, и не зря Семак отметил порядочность Фернандеса. Не Марио, а его агент вёл переговоры, поэтому Фернандес получал ту информацию, которую передавал ему агент. Марио сам не перепроверял её и не включался в переговоры. А сумма агенту, которую обещал ЦСКА, и сумма агенту, которую определил «Зенит», существенно различаются.

То, что болельщики «армейцев» освистывали Марио, добавляло игре определённого интереса и шарма. Мне кажется, это подгоняло и самого Фернандеса. Он справился с давлением и провёл исключительно хороший матч. Если бы не Акинфеев, наверняка Марио отличился бы, и было бы любопытно посмотреть, как он отпраздновал бы свой гол в ворота ЦСКА. Думаю, после этой игры страсти по Фернандесу улягутся. Все увидели прежнего Марио, что он играет квалифицированно и утверждается в качестве одного из лидеров «Зенита». Теперь до следующего матча «Зенита» с ЦСКА эта тема наверняка будет закрыта.

Сам ничейный результат, на мой взгляд, закономерен. Два сумасшедших сэйва Акинфеева спасли ЦСКА от пропущенных мячей в первом тайме. В концовке нетипичный для себя гол забил Дуглас Сантос, но тем не менее «Зенит» наиграл на то, чтобы сравнять счёт. Будем констатировать, что такие матчи украшают наш чемпионат. У команд остаётся время до 14 сентября, чтобы закрыть все трансферы, особенно это важно для ЦСКА. Но в то же время председатель правления «Зенита» Медведев анонсировал очень громкий трансфер, и у питерского клуба есть все возможности, чтобы совершить его.