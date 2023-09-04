​«Локомотив» отклонил новое предложение по Изидору - агент

Агент Гарольд Ичбиа, который работает с нападающим Вильсоном Изидором, сообщил, что «Локомотив» отклонил и третье предложение по трансферу 23-летнего француза.

«Вчера мы направили в «Локомотив» новое предложение по Вильсону. Оно было отклонено точно так же, как и предыдущие два», - цитирует Ичбиа Sport24.

Ранее Ичбиа рассказывал, что «Локомотив» отклонял предложения по Изидору от «Меца» и «Марселя». А ещё раньше в московском клубе сообщали, что Вильсон самовольно покинул расположение «Локомотива».

«Локомотив» после семи туров занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

Агент: «Изидор почти плакал, умоляя отпустить его, но Ульянов сказал: «Это бизнес, мы хотим денег»