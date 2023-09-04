​Баринов высказался о трансфере Захаряна в «Реал Сосьедад»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о трансфере Арсена Захаряна. Как известно, в летнее трансферное окно хавбек перебрался из московского «Динамо» в испанский «Реал Сосьедад».

«Арсен - красава. Желаю удачи ему!» - цитирует Баринова «Спорт-Экспресс».

Арсен Захарян успел принять участие в двух матчах чемпионата Испании. Результативными действиями 20-летний полузащитник ещё не отмечался. Впрочем, Захарян провёл на футбольном поле суммарно около получаса.

«Реал Сосьедад» на текущий момент располагается на восьмой позиции в турнирной таблице чемпионата Испании.