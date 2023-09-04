Келлвен — о ЦСКА: «Здесь я оказался в комфортных условиях»

Новобранец ЦСКА Келлвен, дебютировавший в составе «армейцев» в матче седьмого тура РПЛ против «Зенита» (1:1), рассказал о своей адаптации в московском клубе.

«В команде все хорошо меня приняли и помогают адаптироваться. Здесь я оказался в совершенно комфортных условиях. Я не удивился большому числу бразильцев в ЦСКА», — цитирует Келлвена пресс-служба ЦСКА.

Напомним, 22-летний бразилец перешёл в ЦСКА 1 сентября из клуба «Атлетико Паранаэнсе». По информации портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 4,5 миллиона евро.

На данный момент ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 11 очков в семи турах. Свой следующий матч «армейцы» проведут 16 сентября против «Крыльев Советов».