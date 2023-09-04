Нагорных: «Дзюба – закалённый жизнью человек»

Юрий Нагорных, который в «Локомотиве» возглавляет совет директоров, высказался об Артёме Дзюбе. По мнению функционера, на 35-летнего форварда не повлияла ситуация с условной дисквалификацией на два матча Премьер-лиги. Напомним, что Дзюбу наказали за угрозы в адрес журналиста.

«Думаю, что на Артёме не сказалась ситуация с КДК РФС. Он является высокопрофессиональным футболистом. Уже закалённый жизнью человек. Я думаю, что все эти ситуации делают его только сильнее», - сказал Нагорных, чьи слова приводит ТАСС.

В чемпионате России сезона 2023/2024 Артём Дзюба провёл пять матчей. В них нападающий записал на свой счёт два гола и два результативных паса на партнёров.

«Локомотив» на текущий момент занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги. От лидирующего «Краснодара» команда отстаёт на пять очков.