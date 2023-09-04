​В «Локомотиве» довольны Дзюбой

В воскресенье «Локомотив» обыграл «Балтику» в матче седьмого тура чемпионата России (3:2). Нападающий Артём Дзюба записал на свой счёт гол и результативный паса на партнёра. Таким образом, в нынешнем сезоне РПЛ Дзюба сделал четыре результативных действия – два гола и два ассиста. Комментарий на этот счёт дал Юрий Нагорных, который в московском клубе возглавляет совет директоров.

«Это значит, что абсолютно правильное было совместное решение с Артёмом о продлении контракта. Я думаю, что мы с вами будем свидетелями того, что эти результативные действия кратно будут улучшены», - сказал Нагорных ТАСС.

Ближайший матч чемпионата России «Локомотив» проведёт в воскресенье, 17 сентября, - против «Оренбурга» на своём поле.