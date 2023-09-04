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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Стало известно, где может продолжить карьеру Черчесов эксклюзив

04 Сентября 2023 • 14:04 Комментировать (2)

В июле Станислав Черчесов оказался без клубной прописки – российский тренер был уволен из «Ференцвароша» после провала команды в квалификации Лиги чемпионов. Как сообщил сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» источник, знакомый с ситуацией, в услугах Черчесова был заинтересован «Ахмат». При этом 60-летний специалист вряд ли вернётся в российский футбол в ближайшее время. Черчесов может возглавить одну из восточных сборных. В качестве примера источник назвал сборные Катара и Саудовской Аравии, хотя последняя команда недавно получила нового тренера в лице Роберто Манчини.

Напомним, что «Ахмат» недавно назначил главным тренером Мирослава Ромашенко, который ранее трудился в штабе Станислава Черчесова.

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Евро-Футбол.Ру,
Станислав Черчесов Ахмат
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Комментарии (2)
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9Orlov 9
04 Сентября 2023 в 14:45
Вряд ли в восточных сборных клюнут на этого дуролома! Разве что чабаном...🐏
TEREX
04 Сентября 2023 в 14:31
зульфия сказала што вазмёт иво шашлычникам..)) так што иво ждут в радной свинарни..))
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