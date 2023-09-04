В июле Станислав Черчесов оказался без клубной прописки – российский тренер был уволен из «Ференцвароша» после провала команды в квалификации Лиги чемпионов. Как сообщил сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» источник, знакомый с ситуацией, в услугах Черчесова был заинтересован «Ахмат». При этом 60-летний специалист вряд ли вернётся в российский футбол в ближайшее время. Черчесов может возглавить одну из восточных сборных. В качестве примера источник назвал сборные Катара и Саудовской Аравии, хотя последняя команда недавно получила нового тренера в лице Роберто Манчини.

Напомним, что «Ахмат» недавно назначил главным тренером Мирослава Ромашенко, который ранее трудился в штабе Станислава Черчесова.