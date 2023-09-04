Деменко: «Краснодар» заслуженно победил «Спартак»

Экс-футболист «Краснодара» Максим Деменко поделился мнением о победе своей бывшей команды над московским «Спартаком» в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги. «Быки» одержали победу со счетом 2:0 на своем поле.

«Краснодар» заслуженно выиграл. У «Спартака» были моменты, Соболев мог забить, но... Общее впечатление - в пользу «Краснодара». Команда по праву занимает первое место», - цитирует эксперта «РБ Спорт».

После семи туров краснодарцы с 17 очками занимают первое место в турнирной таблице, опережая идущее вторым «Динамо» на три балла. Следующий матч «быки» проведут против грозненского «Ахмата» 16 сентября.