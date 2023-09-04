Балахнин: «Время и реальность поставили «Ростов» на место»

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением о результатах команды в нынешнем сезоне.

Напомним, что после семи туров РПЛ «Ростов» расположился на 11-м месте турнирной таблицы, набрав семь очков.

По мнению Балахнина, в прошлом сезоне «Ростов», занявший четвёртое место, прыгнул выше головы, а в текущем розыгрыше команда вернулась на позиции, которые должна занимать.

«Ситуацию в «Ростове» нельзя назвать кризисом. Сейчас не лучшие времена однозначно. В прошлом сезоне команда прыгнула выше своей головы. Время и реальность поставили на место «Ростов», — приводит слова Балахнина «РБ Спорт».

Свой следующий матч «Ростов» проведёт 16 сентября против «Балтики». Начало этой встречи запланировано на 21:15 по московскому времени.