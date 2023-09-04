​В «Локомотиве» объяснили, почему Тикнизян не уехал в Европу

Юрий Нагорных, который в «Локомотиве» возглавляет совет директоров, ответил на вопрос о защитнике Наире Тикнизяне. Армянина активно связывали с европейскими клубами летом, но он остался в московской команде.
«Были определённые предложения летом, но мы и сам Наир посчитали их несерьёзными на данный момент», - сказал Нагорных, чьи слова приводит ТАСС.
Нагорных отметил, что в будущем у Тикнизяна будет ещё не одно предложение из европейских чемпионатов.
Наиру Тикнизяну 24 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают игрока в 2,5 миллиона евро.
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