​В «Локомотиве» объяснили, почему Тикнизян не уехал в Европу

Юрий Нагорных, который в «Локомотиве» возглавляет совет директоров, ответил на вопрос о защитнике Наире Тикнизяне. Армянина активно связывали с европейскими клубами летом, но он остался в московской команде.

«Были определённые предложения летом, но мы и сам Наир посчитали их несерьёзными на данный момент», - сказал Нагорных, чьи слова приводит ТАСС.

Нагорных отметил, что в будущем у Тикнизяна будет ещё не одно предложение из европейских чемпионатов.

Наиру Тикнизяну 24 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают игрока в 2,5 миллиона евро.