Сафонов: «У меня нет цели уехать в Европу»

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов ответил на вопрос о том, хочет ли он попробовать свои силы в Европе.

«Цели уехать в Европу у меня нет. Нужно смотреть по факту. Если есть хорошее предложение, которое будет устраивать и меня, и клуб, то, естественно, будем рассматривать его», - приводит слова вратаря «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Матвей является воспитанником академии «Краснодара». За «быков» он выступает с 2019 года. Трудовое соглашение 24-летнего вратаря с клубом истекает летом 2026 года.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги Сафонов сыграл семь поединков за краснодарский коллектив.