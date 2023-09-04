​Марио Фернандеса могут наказать за нашумевший забег – он отпраздновал гол в ворота бывшей команды

Защитник «Зенита» Марио Фернандес бурно отпраздновал гол Дугласа Сантоса, за счёт которого команда сравняла счёт в концовке гостевого матча Премьер-лиги против ЦСКА (ничья 1:1). Фернандес совершил забег от скамейки запасных (к тому моменту его уже заменили) к угловому флажку, чтобы отпраздновать взятие ворот с командой.

Забег Фернандеса оказался в числе инцидентов, которые будут рассмотрены на ближайшем заседании КДК РФС. Об этом «Спорт-Экспрессу» рассказал глава комитета Артур Григорьянц. Дело в том, что Марио нарушил регламент, покинув техническую зону.

Стоит сказать, что забег Фернандеса стал обсуждаемым, ведь ранее он 10 лет провёл в ЦСКА.