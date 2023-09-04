Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал итог матча 7-го тура РПЛ, в котором «армейцы» упустили победу над «Зенитом» (1:1).

«ЦСКА быстро забил, отошёл в оборону и через две-три передачи терял мяч. Это его и сгубило. А «Зенит» планомерно искал какие-то ошибки в обороне и в конце нашёл. Они усилились за счёт замен, тут тяжело давать какую-то оценку. Одни пытались что-то создать, атаковать, а вторые – стояли и играли от обороны. Был момент у ЦСКА во втором тайме, а так… Больше ничего не было.

В конце матча забил «Зенит» и начались эмоции. Кукуяну нужно было сразу показывать эти карточки, может быть, охладил бы пыл. А дальше уже чистые эмоции были», — сказал Масалитин.