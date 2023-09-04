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Дуглас Сантос — о матче с ЦСКА: «Зенит» всегда хочет побеждать, но ничья важна для нас»

04 Сентября 2023 • 13:49 Комментировать
Рубин
...
Зенит
17.09 16:30

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос высказался о матче седьмого тура РПЛ против ЦСКА (1:1).

Напомним, бразильский футболист забил гол на 88-й минуте встречи, позволив своей команде избежать поражения. По мнению Сантоса, «Зенит» провёл хороший матч и несмотря на потерю очков, остался доволен итоговым результатом.

«Мы начали хорошо, играли хорошо. Весь матч контролировали мяч. «Зенит» всегда хочет побеждать, но ничья против ЦСКА важна для нас. Мы вернёмся домой с одним очком и с мыслью, что может стать лучше», — цитирует Сантоса Metaratings.

После семи туров РПЛ «Зенит» расположился на четвёртом месте турнирной таблицы, набрав 14 очков. Свой следующий матч петербургская команда проведёт 17 августа против «Рубина». Начало — в 16:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Дуглас Сантос
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