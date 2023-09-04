Бывший защитник «Ростова» и других клубов РПЛ Максим Деменко в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» оценил действия главного арбитра матча 7-го тура РПЛ ЦСКА – «Зенит» (1:1).

«Ещё до матча я говорил, что ЦСКА и «Зенит» будут играть с осторожностью. Всё-таки «армейцы» — это команда закрытая, а «Зенит», наоборот, более атакующая. В какой-то степени первый гол стал неожиданным. В любом случае, ЦСКА контролировал по большей степени игру, но на то, что «Зенит» сравнял, сказалось давление. Оно сработало, потому что команде деваться некуда было, и она шла отыгрываться.

Насчёт Кукуяна хочу сказать, что он уже видел такой момент опасный. Там и «Зенит» начал давить, и с игроками ЦСКА стычка первая пошла. Нужно было сразу пресечь этот момент, а он дал больше этого ажиотажа, и из-за этого вспыхнула потасовка. Из-за неразберихи со стандарта и ещё пары моментов. Кукуян - опытный арбитр, но этот момент он упустил», — сказал Деменко.