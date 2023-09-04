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Деменко – о победе «Локомотива» над «Балтикой»: «В подсознании футболистов при счёте 3:0 сидела мысль, что игра сделана» эксклюзив

04 Сентября 2023 • 18:45 Комментировать
Локомотив Москва
3:2
Балтика
окончен

Бывший защитник «Ростова» и других клубов РПЛ Максим Деменко в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» объяснил тревожную концовку матча 7-го тура РПЛ «Локомотив» - «Балтика» (3:2).

«Я считаю, что «Локомотив» вышел на второй тайм не разобранным. Всё равно в подсознании футболиста при счёте 3:0 в первом тайме сидела мысль, что игра сделана. А когда вышли во втором тайме, думали, что дожмут без проблем, и когда пропустили первый мяч, тут и началась неразбериха. Хоть и выиграли 3:2, но всё равно, такой команде, как «Локомотив», нельзя такое допускать», — сказал Деменко.

После первого тайма «Локомотив» благодаря голам Артёма Дзюбы, Антона Миранчука и Дмитрия Баринова выигрывал 3:0. Однако во втором тайме за 10 минут до конца матча московский клуб выигрывал уже со счётом 3:2, но всё-таки смог одержать победу над гостями.


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Балтика Максим Деменко РПЛ
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