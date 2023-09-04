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Булыкин отреагировал на празднование гола Марио Фернандеса в ворота ЦСКА эксклюзив

04 Сентября 2023 • 16:50 Комментировать (2)
ЦСКА Москва
1:1
Зенит
окончен

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал празднование защитником «Зенита» Марио Фернандесом голу в ворота ЦСКА.

В матче 7-го тура РПЛ «Зенит» сравнял счёт в конце второго тайма. Фернандес единственный со скамейки запасных «сине-бело-голубых» побежал праздновать гол команды. Защитник на протяжении 10 лет защищал цвета ЦСКА.

«На самом деле тут нет однозначного ответа, каждый решает для себя, как праздновать и что делать, и уже тот вариант, что он перешёл из своего родного клуба в «Зенит», это наложило большой отпечаток. Праздновать или нет, уже никому не интересно.

У меня была такая же ситуация, когда я перешёл из «Тен Хага» в «Аякс». А это были злейшие враги, и я перешёл из одного клуба в другой, но за счёт того, что я помог одному клубу и хорошо играл в другом, мне простили всё. Радовался я или нет, это уже никого не интересовало. Смысл в том, чтобы приносить пользу одной и второй команде, и тогда тебе всё простят», — сказал Булыкин.


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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Дмитрий Булыкин Марио Фернандес РПЛ
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Комментарии (2)
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Простой зритель
04 Сентября 2023 в 18:04
По меньшей мере, это некрасиво. Ну а по человечески , подло..
Южный201
04 Сентября 2023 в 17:51
Жаль что эту иуду-тварь никто не сломал на поле...
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