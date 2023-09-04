Игрок «Балтики» Дудиев: «Опыт Джанаева пойдёт на пользу команде»

Защитник «Балтики» Аслан Дудиев рассказал о том, как проходит адаптация бывшего вратаря «Сочи» Сослана Джанаева в калининградском клубе.

Напомним, 36-летний голкипер перешёл в «Балтику» в конце августа на правах свободного агента. За свой новый клуб Джанаев пока не успел провести ни одного официального матча.

«Легендарный Сослан Джанаев теперь присоединился к нам. У нас вратари молодые, перспективные. Он им помогает, ребята у него учатся. На мой взгляд, его опыт пойдёт на пользу команде», — приводит слова Дудиева Metaratings.

Отметим, что помимо «Сочи» в карьере Джанаева также были такие клубы, как «Спартак», «Ростов», «Ахмат» и «Рубин».

После семи туров РПЛ «Балтика» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице, имея в своём активе три набранных очка.