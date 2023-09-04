Фомин оценил победу «Динамо» над «Ростовом»

Хавбек столичного «Динамо» Даниил Фомин высказался о вчерашнем поединке против «Ростова» в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги. Столичный клуб одержал гостевую победу со счетом 2:1.

«У нас были моменты, надо было забивать, сделали бы 3:0, 4:0 и успокоили бы игру. Но получилось, как получилось. Самое главное, что мы победили. Это хороший результат», - цитирует полузащитника «РБ Спорт».

После победы «Динамо» набрало 14 баллов и поднялось на вторую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги. Подопечные Марцела Лички отстают от лидирующего «Краснодара» на три балла