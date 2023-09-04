Пономарёв – о нападении ЦСКА: «Ни Чалов не тянет, ни Заболотный»

Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарёв раскритиковал нападение «армейцев». Ветеран недоволен игрой Фёдора Чалова и Антона Заболотного.

«У нас нападение неважное. Ни Чалов не тянет, ни Заболотный. Он хорошо еще, что иногда забивает, а Чалов вообще перестал с игры забивать», – приводит слова Пономарёва издание «Газета.Ру».

В этом розыгрыше Российской премьер-лиги Чалов забил 4 гола – все эти мячи пришлись с пенальти. Заболотный тоже отметился 4 голами в новом сезоне чемпионата, но лишь один из этих мячей был забит с одиннадцатиметровой отметки.

Напомним, ЦСКА после семи туров Российской премьер-лиги располагается на седьмом месте.