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Гаджиев: «У «Локомотива» примерно та же картина, что и у «Спартака», только со своими особенностями» эксклюзив

04 Сентября 2023 • 13:45 Комментировать
Локомотив Москва
3:2
Балтика
окончен

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги матчей с участием «Локомотива» и «Динамо».

- «Локомотив» едва удержал победу в матче с «Балтикой», хотя забил три мяча. Как вам игра «железнодорожников»? Вроде результат есть, но все на тоненького.

- Старт у команды не задался, хотя ожидания были высокие. Тем более в команде есть Дзюба, с которым «Локомотив» ударно провел концовку прошлого сезона. Но я не могу сказать, что у «железнодорожников» сейчас высокий уровень организации и он соответствует уровню финансирования. У них примерно та же картина, что и у «Спартака», только со своими особенностями. Так клуб и барахтается: то одно, то другое. Наше внимание все время приковано только к тренерам, и футболистам. Но есть еще комплектование команды, организация. Именно это определяет конечный результат.

- Но разве «Локомотив» плохо укомплектован?

- Для того чтобы состав решал серьезные задачи, он должен быть хорошо готов и сбалансирован. Но если он не готов, то даже если у него есть хорошие игроки, это не даст результата. Посмотрите на «Спартак». Состав может претендовать на первое место, но в последних чемпионатах нет результатов. Значит, команда не может реализовать свой потенциал.

- «Динамо» обыграло «Ростов», который никак не выберется из кризиса. Как вам матч?

- После удаления в этой игре все стало ясно. «Ростов» легко пропускал, нарвался на две желтые карточки. После перерыва команда Карпина была хорошо настроена, горела желанием добиться результата, но было видно, что сделать это будет тяжело. Сложно выровнять такую игру и сравнять счет. Считаю, что результат был уже предопределен.

- Как вам успехи «бело-голубых» на старте сезона?

- «Динамо» порой играет очень интересно. Личка выровнял игру, и сейчас команда смотрится достойно в чемпионате. Матч с «Ростовом» москвичи провели уверенно и заслуженно одержали победу. Хорошее впечатление оставляет игра «Динамо» в атаке и в средней линии.

Елена Григорьевская

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