Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «» поделился впечатлениями от поединка «Краснодара» и «Спартака».

- «Спартак» снова проиграл, на этот раз «Краснодару». Что разладилось у команды Абаскаля?

- Просто «Краснодар» был лучше. Каждая команда играет так, как позволяет соперник. Южане сейчас куда более сбалансированы, чем «красно-белые», они организованно играют в обороне и агрессивно в атаке. У «быков» быстрые фланги, есть мощный центральный нападающий, который таранил оборону «Спартак». В центре полузащиты играет группа своих воспитанников, а в обороне есть связка, которой давно не было в этой команде. «Краснодар» хорошо подготовлен, дисциплинирован. По игре вероятность победы «Спартака» в этом матче была гораздо ниже, чем у хозяев. Тем более мы видим, что даже в тех матчах, когда москвичи много забивают, они также много и пропускают.

- Как считаете, кредит доверия у Абаскаля большой, или его могут убрать уже скоро?

- У тренеров такая работа, что в любое время могут убрать. Другое дело, кто придет на смену. Уволить – то его легко. Но надо предпринимать такие шаги, чтобы клуб стабильно в каждом чемпионате мог бороться за чемпионство. Это вопрос сложнее. Уровень организации и управленческие решения тоже должны быть на другом уровне. Не надо смотреть только на работу тренера.

Елена Григорьевская