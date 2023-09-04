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Гаджиев: Уволить Абаскаля легко, другое дело, кто придёт ему на смену эксклюзив

04 Сентября 2023 • 13:20 Комментировать
Краснодар
2:0
Спартак Москва
окончен
Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями от поединка «Краснодара» и «Спартака».

- «Спартак» снова проиграл, на этот раз «Краснодару». Что разладилось у команды Абаскаля?

- Просто «Краснодар» был лучше. Каждая команда играет так, как позволяет соперник. Южане сейчас куда более сбалансированы, чем «красно-белые», они организованно играют в обороне и агрессивно в атаке. У «быков» быстрые фланги, есть мощный центральный нападающий, который таранил оборону «Спартак». В центре полузащиты играет группа своих воспитанников, а в обороне есть связка, которой давно не было в этой команде. «Краснодар» хорошо подготовлен, дисциплинирован. По игре вероятность победы «Спартака» в этом матче была гораздо ниже, чем у хозяев. Тем более мы видим, что даже в тех матчах, когда москвичи много забивают, они также много и пропускают.

- Как считаете, кредит доверия у Абаскаля большой, или его могут убрать уже скоро?

- У тренеров такая работа, что в любое время могут убрать. Другое дело, кто придет на смену. Уволить – то его легко. Но надо предпринимать такие шаги, чтобы клуб стабильно в каждом чемпионате мог бороться за чемпионство. Это вопрос сложнее. Уровень организации и управленческие решения тоже должны быть на другом уровне. Не надо смотреть только на работу тренера.

Елена Григорьевская


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Гаджи Гаджиев
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