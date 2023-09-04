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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гаджиев: «Проблемы «Зенита» начались после отъезда Малкома» эксклюзив

04 Сентября 2023 • 12:57 Комментировать
ЦСКА Москва
1:1
Зенит
окончен

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги матча ЦСКА - «Зенит».

- «Зенит» едва не уступил ЦСКА, вырвав ничью только в конце матча. С чем связываете такой неубедительный старт питерцев?

- «Зенит» - традиционный гегемон нашего чемпионата, но рано или поздно такие моменты наступают. Большие клубы начинают сдавать свои позиции. Пока трудно сказать, идет ли «Зенит» этим путем сейчас, но до этого сезона Семаку удавалось сохранять у футболистов высокую мотивацию и быть заметно выше других клубов.

- Так с чем связаны результаты питерцев в этом сезоне?

- После отъезда Малкома начались проблемы, потому что полноценную замену найти трудно. Он был лучшим игроком РПЛ. В любом случае «Зенит» остается лидером нашего чемпионата. А что касается вчерашнего матча, то ЦСКА может выиграть у любого соперника.

- «Армейцы» уже набрали обороты в этом сезоне, раз побеждают такие клубы?

- Это одна из самых стабильных команд РПЛ с точки зрения реализации своих возможностей. Она играет без серьезных перепадов. Поражения, конечно, есть, но чтобы ЦСКА штормило, за время работы Федотова такого не наблюдалось.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Гаджи Гаджиев
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