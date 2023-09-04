Пономарёв: «Судья матча ЦСКА – «Зенит» – просто молодец»

Экс-игрок московского ЦСКА Владимир Пономарёв похвалил арбитра Павла Кукуяна, который обслуживал вчерашний матч «армейцев» с петербургским «Зенитом» в рамках очередного тура Российской премьер-лиги.

«Просто молодец. Были у него серьезные моменты в конце матча, когда завязались две потасовки. Но ничего, разобрался», – цитирует Пономарёва «Газета.Ру».

Пономарёв также добавил, что Кукуян не испортил игру, хотя такие возможности у него были. Напомним, матч между ЦСКА и «Зенитом» закончился вничью 1:1. Петербургский клуб только на 88-й минуте смог забить спасительный гол, который принёс команде Сергея Семака одно очко.