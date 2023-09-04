Пономарёв: «Южноамериканцы «Зенита» просто сдулись»

Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарёв высказался насчёт игровой формы легионеров петербургского «Зенита». Напомним, «армейцы» в последнем туре Российской премьер-лиги сыграли вничью у себя дома с «сине-бело-голубыми». Петербургская команда вырвала одно очко благодаря голу Дугласа Сантоса на 88-й минуте.

«Сдулись все южноамериканцы у «Зенита», просто сдулись. ЦСКА выглядел на голову сильнее, но питерцы забили гол случайный», – цитирует Пономарёва «Газета.Ру».

Напомним, летом «Зенит» продал своего лучшего бомбардира – Малкома, который отправился в «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии.