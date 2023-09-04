Медведев: «Зенит» близок к согласованию сенсационного трансфера»

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев поведал о ближайших трансферных планах «сине-бело-голубых».

«Проинформируем наших болельщиков, что мы близки к согласованию сенсационного трансфера. Это игрок, который является универсалом. Быстрый, цепкий и дерзкий футболист», - цитирует руководителя ТАСС.

В последнем матче «Зенит» сыграл вничью с московским ЦСКА со счетом 1:1. По итогам семи туров чемпионата России подопечные Сергея Семака набрали 14 баллов и занимают третье место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет три очка.