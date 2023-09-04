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Медведев: «Зенит» близок к согласованию сенсационного трансфера»

04 Сентября 2023 • 12:41 Комментировать (4)

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев поведал о ближайших трансферных планах «сине-бело-голубых».

«Проинформируем наших болельщиков, что мы близки к согласованию сенсационного трансфера. Это игрок, который является универсалом. Быстрый, цепкий и дерзкий футболист», - цитирует руководителя ТАСС.

В последнем матче «Зенит» сыграл вничью с московским ЦСКА со счетом 1:1. По итогам семи туров чемпионата России подопечные Сергея Семака набрали 14 баллов и занимают третье место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет три очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Медведев трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
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ингерман
04 Сентября 2023 в 14:07
ай неужта собалёф?! св-св-св.. А-ха-ха-ха! )))
TEREX
04 Сентября 2023 в 14:20
ты што бро..)) ни шуткай так..я дажы чуть ни падавилса..)) такова дегенерата нам ни нада..))
Cruyff
04 Сентября 2023 в 12:45
итриган я уверен это будет свободный агент Морелос
TEREX
04 Сентября 2023 в 14:18
ну это вряд ли..)) есть информация, что он готовится подписать контракт с бразильским Сантосом.
Его прежняя стоимость 6 лямов, а в 20 году стоил 15...)) так, что деградация на лицо..))
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