Шунин подвёл итоги матча «Ростов» - «Динамо»

Страж ворот московского «Динамо» Антон Шунин поделился впечатлениями от поединка седьмого тура чемпионата России против «Ростова». «Бело-голубые» отпраздновали победу со счетом 2:1.

«С чем связано то, что «Динамо» провело два разных тайма? Мы вели 2:0, у нас были моменты, но не забили. Играли на удержание в том числе. Не хотели пропустить. Главное, что победили», - передает слова Шунина «РБ Спорт».

После семи проведенных туров чемпионата России динамовцы набрали 14 очков и занимают второе место в турнирной таблице. Следующий матч «Динамо» сыграет против «Пари НН» в пятницу, 15 сентября.