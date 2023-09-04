Нагорных сделал важное заявление по трансферам «Локомотива»

Председатель правления московского «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал о трансферных плах клуба на ближайшее время.

«Трансферов на выход у «Локомотива» не будет. Сегодня у нас очень боевая команда, молодая. Мы со всеми ребятами работаем, развиваем их, они развиваются вместе с нами», - приводятся слова руководителя на страницах «Чемпионата».

Напомним, что ранее ряды «железнодорожников» покинул нападающий Вильсон Изидор.

В последнем матче «Локомотив» одержал победу над «Балтикой» со счетом 3:2. После семи туров московская команда с 12 очками занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.