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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Нагорных сделал важное заявление по трансферам «Локомотива»

04 Сентября 2023 • 12:08 Комментировать

Председатель правления московского «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал о трансферных плах клуба на ближайшее время.

«Трансферов на выход у «Локомотива» не будет. Сегодня у нас очень боевая команда, молодая. Мы со всеми ребятами работаем, развиваем их, они развиваются вместе с нами», - приводятся слова руководителя на страницах «Чемпионата».

Напомним, что ранее ряды «железнодорожников» покинул нападающий Вильсон Изидор.

В последнем матче «Локомотив» одержал победу над «Балтикой» со счетом 3:2. После семи туров московская команда с 12 очками занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Юрий Нагорных
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