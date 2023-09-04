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Тренер ЦСКА Федотов высказался о сорвавшемся трансфере Сутормина

04 Сентября 2023 • 11:59 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Крылья Советов
16.09 14:00

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о сорвавшемся переходе полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина в московский клуб.

Специалист признался, что не знает, почему Сутормин не оказался в ЦСКА. Федотов предположил, что «Зенит» не захотел отпускать своего игрока.

«Наверное, он и «Зениту» нужен. И нам нужен — нам русские позиции тоже важны», — цитирует Федотова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 29-летний Сутормин провёл за «Зенит» семь матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Сейчас портал Transfermarkt оценивает российского футболиста в 1,8 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Владимир Федотов Алексей Сутормин
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