Тренер ЦСКА Федотов высказался о сорвавшемся трансфере Сутормина

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о сорвавшемся переходе полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина в московский клуб.

Специалист признался, что не знает, почему Сутормин не оказался в ЦСКА. Федотов предположил, что «Зенит» не захотел отпускать своего игрока.

«Наверное, он и «Зениту» нужен. И нам нужен — нам русские позиции тоже важны», — цитирует Федотова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 29-летний Сутормин провёл за «Зенит» семь матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Сейчас портал Transfermarkt оценивает российского футболиста в 1,8 миллиона евро.