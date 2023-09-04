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В «Аяксе» назвали причину срыва трансфера Сперцяна

04 Сентября 2023 • 11:46 Комментировать

Свен Мислинтат, который является техническим директором амстердамского «Аякса», высказался о несостоявшемся трансфере лидера «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

«Все дело в том, что Сперцян играет в России. Он мог бы стать в нашем клубе кем-то вроде де Брёйне. Это особенный футболист, таких, как он, не найти за такие деньги», - передает слова представителя нидерландского клуба De Telegraaf.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Сперцян сыграл семь поединков, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. Контракт 23-летнего игрока с «быками» рассчитан до лета 2026 года, а его трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Краснодар Свен Мислинтат Эдуард Сперцян
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