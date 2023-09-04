Баринов считает, что Дзюба входит в топ-3 лучших российских нападающих

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился мнением о своём одноклубнике Артёме Дзюбе.

Баринов считает, что 35-летний Дзюба входит в тройку лучших российских нападающих РПЛ. Однако других игроков, входящих в топ-3, полузащитник называть не стал.

«В топ-3, наверное, да, входит», — цитирует Баринова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Дзюба провёл в составе «железнодорожников» шесть матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. После семи туров нынешнего розыгрыша чемпионата России «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице, имея в своём активе 12 набранных очков.