ЦСКА не подпишет Боржеса

Футбольный агент Рожерио Браум, который представляет интересы защитника «Клермона» Нето Боржеса, высказался насчет возможного трансфера своего клиента в московский ЦСКА.

«Возможный переход Нето Боржеса в ЦСКА? У нас нет никаких переговоров на данный момент. Нето останется в «Клермоне», по крайней мере еще на один сезон», - передает слова агента «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне Боржес принял участие в 34 поединках за «Клермон» во всех турнирах, записав на свой счет три забитых мяча и три голевые передачи. Трудовое соглашение защитника рассчитано до середины 2024 года. Трансферная стоимость Нето оценивается в четыре миллиона евро.