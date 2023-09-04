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ЦСКА не подпишет Боржеса

04 Сентября 2023 • 11:14 Комментировать

Футбольный агент Рожерио Браум, который представляет интересы защитника «Клермона» Нето Боржеса, высказался насчет возможного трансфера своего клиента в московский ЦСКА.

«Возможный переход Нето Боржеса в ЦСКА? У нас нет никаких переговоров на данный момент. Нето останется в «Клермоне», по крайней мере еще на один сезон», - передает слова агента «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне Боржес принял участие в 34 поединках за «Клермон» во всех турнирах, записав на свой счет три забитых мяча и три голевые передачи. Трудовое соглашение защитника рассчитано до середины 2024 года. Трансферная стоимость Нето оценивается в четыре миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Нето Боржес
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