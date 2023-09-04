Давила — о ЦСКА: «Надеюсь, у меня появится возможность проявить себя в этом великом клубе»

Новичок ЦСКА Виктор Давила поделился мнением о московском клубе, а также оценил свои перспективы в РПЛ.

Чилийский футболист назвал ЦСКА большим клубом, история которого известна всем. Давила также отметил, что его адаптация в стане «армейцев» проходит хорошо, так как в этом вопросе ему помогает соотечественник Виктор Мендес.

«Надеюсь, у меня появится возможность проявить себя в этом великом клубе. Адаптация проходит хорошо. Мне очень помогает Виктор Мендес. Мы уже были с ним знакомы, делили с ним раздевалку в сборной Чили», — приводит слова Давилы Metaratings.

В составе ЦСКА 25-летний нападающий успел провести 3 матча, в которых результативными действиями ему отметиться не удалось.