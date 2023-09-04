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Баринов сделает операцию на пальце после завершения карьеры

04 Сентября 2023 • 10:56 Комментировать

Хавбек московского «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, когда планирует сделать операцию на сломанном пальце.

«Может быть, когда на пенсию уйду, сделаю операцию. Мне не мешает, все нормально. Сломана была кость, я не знаю, наверное, само заросло, больше никаких обследований не делал», - передает слова 26-летнего полузащитника ТАСС.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Баринов провел семь поединков, в которых забил один гол и получил две желтые карточки. За «железнодорожников» полузащитник выступает с лета 2016 года, его контракт рассчитан до конца июня 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Баринов
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