Баринов сделает операцию на пальце после завершения карьеры

Хавбек московского «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, когда планирует сделать операцию на сломанном пальце.

«Может быть, когда на пенсию уйду, сделаю операцию. Мне не мешает, все нормально. Сломана была кость, я не знаю, наверное, само заросло, больше никаких обследований не делал», - передает слова 26-летнего полузащитника ТАСС.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Баринов провел семь поединков, в которых забил один гол и получил две желтые карточки. За «железнодорожников» полузащитник выступает с лета 2016 года, его контракт рассчитан до конца июня 2026 года.