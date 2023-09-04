Кравцов: «Я готов сыграть за сборную России»

Полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов высказался о своём попадании в состав национальной команды России на сентябрьский сбор.

По словам 21-летнего футболиста, он готов принять участие в предстоящих товарищеских встречах российской сборной, однако этот вопрос будет решать главный тренер команды.

«Когда увидел себя в окончательном списке, то порадовался, эмоции были положительные. Хорошо, что вызваны другие игроки «Сочи», мне будет легче адаптироваться. Рассчитываю ли сыграть? Как решит тренер, но я готов», — цитирует Кравцова «Матч ТВ».

Напомним, что 7 и 11 сентября сборная России в разных составах сыграет с олимпийской командой Египта, а 12 сентября встретится с Катаром.

В текущем сезоне Кравцов провёл за «Сочи» девять матчей, в которых забил один гол. После семи туров РПЛ южане занимают 12-е место в турнирной таблице, имея в своём активе шесть набранных очков.