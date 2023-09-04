Масалитин — о Келлвене: «Видно, что он играющий, не пожарник какой-нибудь»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин после матча седьмого тура РПЛ, в котором «армейцы» сыграли вничью с «Зенитом» (1:1), оценил дебют новобранца московской команды Келлвена в Российской премьер-лиге.

Эксперт похвалил 22-летнего бразильца, выразив мнение, что новичок сумеет вписаться в игру ЦСКА.

«Видно, что он играющий, не пожарник какой-нибудь, подключается к игре. А то, что не было взаимопонимания, понятно, почему. Он только в первый раз на поле, без тренировок, без всего», — цитирует Масалитина «Газета.Ру».

Напомним, Келлвен перешёл в ЦСКА 1 сентября из «Атлетико Паранаэнсе» за 4,5 миллиона евро. В матче против «Зенита» защитник вышел в стартовом составе своей команды и был заменён на 74-й минуте встречи. Результативными действиями футболист отметиться не успел.