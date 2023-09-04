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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дзюба и Пиняев - в символической сборной 7-го тура РПЛ

04 Сентября 2023 • 10:18 Комментировать

В минувший уик-энд состоялись поединки седьмого тура Российской премьер-лиги. По их итогам была составлена символическая сборная журналистами «Чемпионата».

В число 11 лучших футболистов седьмого тура РПЛ включены:

голкипер: Гиорги Шелия («Ахмат»);

защитники: Николай Рассказов («Крылья Советов»), Виллиан Роша (ЦСКА), Витор Тормена («Краснодар»), Дуглас Сантос («Зенит»);

полузащитники: Денис Макаров («Динамо»), Фернандо Костанца («Крылья Советов»), Александр Черников («Краснодар»), Сергей Пиняев («Локомотив»);

форварды: Артём Дзюба («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА).

По итогам семи туров лидером чемпионата России является «Краснодар».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Антон Заболотный Сергей Пиняев
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