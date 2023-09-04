Масалитин — о стычках в матче ЦСКА — «Зенит»: «Футболисты могли спокойно и подраться»

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин выразил мнение, что главный арбитр матча седьмого тура РПЛ между «армейцами» и «Зенитом» Павел Кукуян должен был предотвратить стычки футболистов в концовке встречи.

«Понятно, что накал был. Одни не могли забить, нагнетали-нагнетали, а другие оборонялись, но не дооборонялись. Надо было, конечно, показывать карточки, охлаждать это всё, потому что футболисты могли спокойно и подраться», — приводит слова Масалитина «Газета.Ру».

Напомним, сама игра завершилась с ничейным счётом 1:1. Этот результат позволил «Зениту» сохранить преимущество над ЦСКА в турнирной таблице РПЛ, которое сейчас составляет три очка. Свои следующие матчи команды проведут 16-17 сентября.