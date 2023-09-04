Возможные сценарии увольнения Абаскаля из «Спартака»

«Спартак» в Премьер-лиге не может победить уже в четырёх турах подряд, проиграв трижды. Всё громче звучат голоса, призывающее отправить Гильермо Абаскаля в отставку. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, когда это может случиться.

До зимнего перерыва

По данным медиа, руководство «Спартака» в любом случае намерено дать Абаскалю доработать до зимы, но никакой гарантии в этом нет. «Спартак» в Премьер-лиге буксует и уже на семь очков отстаёт от лидера «Краснодара». Даже удачное выступление на групповом этапе Кубка России вряд ли может стать спасением, если в чемпионате история не изменится.

Сейчас у Абаскаля две недели на работу во время паузы на матчи сборной, а потом будет серьёзное испытание. После «Сочи» «красно-белых» ждёт «Динамо», выезд в Самару и матч с ЦСКА. Если ничего резко не изменится в игре «Спартака», то после дерби с «красно-синими» Абаскаля могут попросить, тем более после вновь будут две недели на матчи сборных, что позволит новому тренеру войти в процесс.

Смена тренера осенью возможна ещё при одном сценарии. Например, если «Спартак» действительно хочет пригласить Станислава Черчесова, то клубу надо будет держать руку на пульсе, чтобы наставник не возглавил кого-то ещё. Если экс-наставник сборной России получит приглашение от другого клуба, то «Спартаку» придётся действовать быстро без оглядки на результаты.

Во время зимней паузы

Такой сценарий возможен, если Абаскаль ситуацию выправит осенью, но ничего серьёзного не поменяет. Руководство «Спартака» летом уже потратило на трансферы серьёзную сумму, явно очертив свои амбиции на текущий сезон. Если к зиме станет ясно, что «красно-белые» будут сильно отставать от первой строчки, то вряд ли Абаскалю доверят работу дальше.

Прямо сейчас у испанца едва ли не самый сильный состав в лиге с учётом обоймы. Если Абаскаль так и не поймёт, как им распоряжаться, то вряд ли в «Лукойле» захотят и дальше смотреть на то, как наставник этому будет учиться. Пожалуй, отставание в шесть и больше очков от первого места к зимнему перерыву – это тот результат, за который Абаскаля могут снять. Исключением может стать только резкий прогресс в игре команды, либо очевидные и вопиющие ошибки судей против «красно-белых».

Увольнение по итогу сезона

Если Абаскаль до зимы удержится, то во второй части ему на самом деле будет даже чуть проще. Безусловно, руководство ждёт от испанца чемпионства, но весной ещё можно выиграть Кубок России. Это всё же трофей, а в текущей действительности отечественного футбола его ценность едва ли меньше, если только УЕФА, конечно, не вернёт наши клубы в континентальные турниры.

Победа в Кубке (при условии, что «Спартак» финиширует в тройке), скорее всего, сохранит Абаскалю работу на следующий год. Естественно, при чемпионстве его тоже никто не уволит. Однако бестрофейный сезон даже со вторым местом вполне может стать заключительным для Абаскаля в «Спартаке». Испанцу создали все условия, так что от него ждут результата.

Роман Андреев