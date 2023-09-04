Масалитин раскритиковал Фернандеса за празднование гола «Зенита» в ворота ЦСКА

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин высказался о праздновании защитника «Зенита» Марио Фернандеса после гола в ворота «армейцев» в матче седьмого тура РПЛ, который завершился с ничейным счётом 1:1.

Напомним, что Фернандес, ранее на протяжении 10 лет защищавший цвета ЦСКА, стал единственным игроком со скамейки «Зенита», кто отпраздновал мяч своей команды, забитый на 88-й минуте встречи.

Масалитин раскритиковал 32-летнего защитника за такое поведение, выразив мнение, что футболисту стоило сдержать эмоции в данной ситуации.

«Парень, тебе всё сделали, тебя просто так отпустили. Это его совесть. Мы, когда бывшей команде забивали, не праздновали, понимали, что и команде плохо, и болельщикам плохо. А тут наоборот, не забил, а радовался», — цитирует Масалитина «Газета.Ру».

В текущем сезоне Фернандес провёл за «Зенит» девять матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями. После семи туров РПЛ «сине-бело-голубые» расположились на четвёртом месте турнирной таблицы, опережая седьмой ЦСКА на три очка.