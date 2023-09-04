В ЦСКА высказались о получении денег за трансфер Карраскаля в «Динамо»

Кирилл Брейдо, который является директором по коммуникациям московского ЦСКА, высказался о том, получил ли клуб денежную компенсацию за трансферы Хесуса Медины и Хорхе Карраскаля.

«Деньги за Медину пришли давно. Думаю, по Карраскалю или уже получили, или получим в ближайшее время. Внутри российского рынка нет никаких проблем», - приводит слова представителя «армейского» клуба «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в летнее трансферное окно Медина перебрался в «Спартак», а Карраскаль стал игроком «Динамо».

В последнем матче ЦСКА расписал мировую с петербургским «Зенитом» со счетом 1:1. После семи туров «армейцы» занимают седьмое место в турнирной таблице.