Сафонов — о переходе Захаряна в «Реал Сосьедад»: «Это очень хорошо для нашей лиги»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов поделился мнением о переходе полузащитника Арсена Захаряна из «Динамо» в «Реал Сосьедад».

Сафонов считает, что трансфер Захаряна в испанский куб принесёт пользу РПЛ, так как на одного россиянина в Европе станет больше.

«Мы с ним лично не общаемся, поэтому его не поздравлял. Но рад, что от российского чемпионата теперь будет на одного представителя в Европе больше. Это очень хорошо для нашей лиги», — приводит слова Сафонова «Спорт-Экспресс».

Напомним, 20-летний Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» в августе нынешнего года. Сумма трансфера составила 13 миллионов евро. В составе испанского клуба полузащитник успел провести один матч, не отметившись в нём результативными действиями.