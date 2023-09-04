Дуглас Сантос подвёл итоги матча ЦСКА - «Зенит»

Защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос высказался о поединке против московского ЦСКА в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Игра получилась очень непростой. Это не тот результат, за которым мы приехали, но все же хорошо, что уезжаем не с пустыми руками. Боролись до самого финального свистка», - приводит слова бразильского футболиста пресс-служба «сине-бело-голубых».

После семи сыгранных туров «Зенит» набрал 14 баллов и занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на три очка. ЦСКА, в свою очередь, с 11 пунктами находится на седьмой позиции.