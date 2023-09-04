Бывший нападающий «Локомотива» Заза Джанашия в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о том, чем сейчас занимается, есть ли у «железнодорожников» дзюбозависимость, и будут ли они бороться за медали в этом сезоне.

- Заза, расскажите, чем вы занимаетесь сейчас, как живете?

- Я живу в Грузии, в Тбилиси. У меня есть своя команда – «Динамо» Зугдиди. Это профессиональный клуб. Я там начинал карьеру, теперь пытаюсь его поднять. Дела потихоньку идут.

- За «Локомотивом» следите?

- Конечно. Смотрю все матчи.

- Как оцениваете старт сезона?

- В этом сезоне он получился не самым хорошим. Такой клуб, как «Локомотив», не должен быть на шестом месте. Это явно не тот результат, на который рассчитывают болельщики.

- Согласны с тем, что у «железнодорожников» есть сейчас дзюбозависимость, и когда он не играет – появляются проблемы?

- Да. Он ведь нападающий. Так и должно быть. Когда я играл, тоже так было. Если я забивал – команда выигрывала, не забивал – теряла очки. Это логично. Хотя сейчас в «Локомотиве» есть и другие хорошие ребята.

- Кто сейчас нравится?

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- Не стал бы кого-то одного выделять. Многие мне импонируют, причем как в атаке, так и в защите. Но нападающие все равно должны делать свое дело, и Артём его делает. Он же не вчера начал играть в футбол. У него большой опыт. А в команде много молодых, перспективных ребят. Им как раз нужен такой партнер рядом, как Дзюба.

- Есть еще Баринов, Миранчук, у которых тоже можно поучится.

- Это понятно. Но в футбол играет не три человека, а одиннадцать. Мне сейчас очень нравится, как выступает Пиняев. Очень скоростной, хороший парень. Посмотрим, как он раскроется в команде.

- Ему надо уезжать в Европу, как Захаряну, Сазонову, чтобы там дальше расти?

- Не надо. Пока еще рано. Он должен здесь доказать, что сильный футболист, а потом уже туда ехать играть. Если он выдаст блестящий сезон и народ его здесь запомнит, тогда можно уезжать.

- «Локомотив» в этом сезоне поборется за медали?

- Ради болельщиков он обязан это сделать.

Елена Григорьевская