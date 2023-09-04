Игрок «Ростова» Мохеби: «Я понял, что в России нужно побеждать в единоборствах»

Нападающий «Ростова» Мохаммад Мохеби высказался о поражении от «Динамо» (1:2) в матче седьмого тура РПЛ.

Мохеби, перешедший в «Ростов» нынешним летом из «Санта-Клары», отметил, что в чемпионате России очень важно побеждать в единоборствах.

«Нам нужно было двигаться и выигрывать единоборства. В России я понял, что тут нужно побеждать в единоборствах, и уже дальше можно как‑то начинать играть в футбол», — цитирует Мохеби «Матч ТВ».

После семи туров РПЛ «Ростов» расположился на 11-м месте в турнирной таблице, набрав семь очков. Свой следующий матч южане проведут 16 сентября против «Балтики». Начало — в 21:15 по московскому времени.